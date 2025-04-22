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Diyarbakır'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Diyarbakır'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 'İki Şehir Bir Gönül' kampanyası kapsamında Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi. Mimar Sinan Ortaokulu'nda yapılan kermeste toplanan gelir, Gazze'deki çocuklara ulaştırılacak.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 'İki Şehir Bir Gönül' kampanyası kapsamında İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

Kayapınar ilçesinde Mimar Sinan Ortaokulu'nda öğrenci ve veli işbirliği ile Gazze yararına kermes düzenlendi. Kermeste satılan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin geliri, Filistinlilere bağışlanacak. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kermesin açıldığı okulu ziyaret etti. Okul Müdürü Abdulaziz Akçer tarafından karşılanan Küçükali, kermesi gezdi. Kantin işletmecisi de destek amaçlı kantini açmadı.

Okul Müdürü Abdulaziz Akçer, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde öğrenci ve velilerimizin katılımıyla 'İki Şehir Bir Gönül' kampanyası kapsamında Gazzeli çocuklar yararına yapmış olduğumuz kermese katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Kermesimizde velilerimizin hazırlamış oldukları yiyecekler getirildi. Okul kantinimiz de destek olmak amacıyla bugün satış yapmayıp kantini açmadı. Burada toplanan geliri valiliğimiz tarafından belirlenen hesap numarasına aktarılarak Gazzeli çocuklara ulaştıracak" dedi.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK- Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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