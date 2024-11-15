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Diyarbakır'da Gazze İçin Fidan Dikme Etkinliği

Diyarbakır'da Gazze İçin Fidan Dikme Etkinliği
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Diyarbakır'da Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen etkinlikte, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla 60 fidan dikildi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunarak kayıpların isimleri anıldı.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler anısına fidan dikildi.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 2 Nolu Şubesi tarafından Dicle Üniversitesindeki (DÜ) şube binasının bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimlerinin verildiği 60 fidan toprakla buluşturuldu.

Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Yüksel Gümüş, basın mensuplarına, saldırılar nedeniyle artık Gazze denilince akla kan ve gözyaşı ile anneler ve bebeklerin çığlıklarının geldiğini söyledi.

Gazze'de yaşamını yitirenlerin isimlerini yaşatmak için bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Gümüş, "Elimizden geldiğince bu davaya sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Etkinlikte daha sonra Gümüş ve beraberindeki sendika üyeleri fidan dikti.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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