Diyarbakır'da Gazze İçin 24 Milyon TL Yardım Toplandı

Diyarbakır'da düzenlenen "Yaraları Birlikte Saralım-Diyarbakır'dan Gazze'ye Yardım Kampanyası" kapsamında 24 milyon 170 bin 707 lira toplandı. Yardımlar AFAD'a teslim edildi.

Diyarbakır'da Gazze'ye yardım kampanyası kapsamında toplanan 24 milyon 170 bin 707 liranın AFAD'a teslim edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ildeki okulların katılımıyla yürütülen "Yaraları Birlikte Saralım-Diyarbakır'dan Gazze'ye Yardım Kampanyası" kapsamında toplanan 24 milyon 170 bin 707 liranın Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda düzenlenen programla AFAD'a teslim edildiği belirtildi.

Geçen eğitim öğretim yılında 23 Nisan haftası kapsamında düzenlenen "Gazzeli Çocuklara Yardım Kermesi"yle 17 milyon 128 bin 791 liranın toplandığı hatırlatılan açıklamada, her iki kampanyayla ilde toplam 41 milyon 299 bin 498 lira yardım toplandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kampanyalar boyunca öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, veliler ve gönüllü vatandaşların katkılarıyla geniş bir insani yardım ağı oluşturuldu. Toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine güvenli şekilde ulaştırılması için AFAD ile düzenli koordinasyon sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Murat Zorluoğlu, bu duyarlılığı sergileyen tüm çocuklara ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
