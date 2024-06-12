Diyarbakır'da Gazi Yaşargil İlkokulu'nda Uzay Koridoru ve Bilim Sınıfı Oluşturuldu

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil İlkokulu öğrencileri, oluşturulan uzay koridorundan geçerek ulaştıkları bilim sınıfında eğitim görüyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında kapılarını öğrencilere açan Gazi Yaşargil İlkokulunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı ve Okul Müdürü Arzu Ekin'in girişimiyle Milli Eğitim Bakanlığı, iş insanları ve velilerin desteğiyle uzay koridoru ve bilim sınıfı oluşturuldu.

Öğrencilere yaşayarak öğrenme ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirme imkanı sağlamak için oluşturulan uzay koridorunda, sibernetik biliminin kurucusu El Cezeri'den Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya kadar onlarca ismin hikayeleri ve gezegenlerin görselleri, bilim sınıfında da anatomiden robotiğe, müzikten kimyaya kadar birçok alanda deney yapmak için materyeller yer alıyor.

"Hayalimiz okul bahçesine gökyüzü gözlem istasyonu kurmak"

Okulun müdürü Arzu Ekin, AA muhabirine, bilim sınıfı ve uzay koridorunu hayata geçirmelerine Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Son yıllarda çocuklarda uzay ve bilim merakının üst düzeye çıktığını aktaran Ekin, "Öğrencilerimizde bilime dair bir merak uyandırmaya çalıştık. Uzaya bir merakları olsun istedik çünkü biliyoruz ki ağaç yaşken eğilir. Bu eğitimi de çocuklarımıza ilkokuldan itibaren vermemiz gerekiyor." dedi.

Çocuklardaki merak duygusunu harekete geçirmek ve onların içindeki yeteneği keşfetmek istediklerini dile getiren Ekin, uzay koridoru ve bilim sınıfının bunun için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Bakanlığın müfredatı ışığında öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri bilim sınıfında deneyimlediğini ifade eden Ekin, şöyle konuştu:

"Müfredatımızda da öğrencilerin deney yapması gereken konular var, öğretmenlerimiz öğrencileriyle bilim sınıfında çeşitli deneyler yapıyor. Öğrencilerimiz buraya geldiği zaman kendi ilgilerine göre masalara geçiyor. Dünyayı inceliyor, mikroskopta inceleme yapıyorlar. Seslerle ilgili deney yapmak isterlerse başka masaya geçiyorlar. Kendi ilgilerine, istediklerine, öğrenme düzeylerine göre deneyler yapıyorlar. Sınıfı çok aktif kullanıyoruz. Öğrenciler büyük bir istekle sınıfa geliyor. Öğretmenlerden, öğrencilerden ve velilerden güzel dönüşler alıyoruz. Velilerimiz, öğrencilerin evde de deneyler için hazırlık yaptığını söylüyor. Hayalimiz okul bahçesine gökyüzü gözlem istasyonu kurmak."

"Bilimin peşinde yürümemizi sağlıyor"

4. sınıf öğrencisi Elvin Çelik de bilim sınıfını çok sevdiğini, sınıfta çalışma yaptığı zaman mutlu olduğunu dile getirdi.

Her çocuğun bilimle ilgilenmeyi sevdiğini belirten Çelik, "Okulumuz yeteneklerimizi gerçekleştirmemizi sağlıyor. Sınfta öğretmenlerimin gözetiminde eğlenceli bir şekilde çalışma yapıyorum." dedi.

Öğrenci Revşan Lale de bilim sınıfının derslerine olumlu etkisinin olduğunu, fen bilimleri dersinde işledikleri konuları bilim sınıfında görerek öğrendiklerini kaydetti.

Sınıfta arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten Lale, "Bilim konusunda kendimizi geliştirmemize katkısı oluyor. Bilimin peşinde yürümemizi sağlıyor." diye konuştu.