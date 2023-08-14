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Diyarbakır'da Gazi Caddesi Hafta Sonları Araç Trafiğine Kapatılacak

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazi Caddesi hafta sonları araç trafiğine kapatılacak. Uygulama yaz aylarında 10.00-19.00, kış aylarında ise 10.00-18.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Diyarbakır'da Gazi Caddesi hafta sonları araç trafiğine kapatılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 Ağustos cuma gününden itibaren Gazi Caddesi'nin araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Yaz aylarında 10.00-19.00, kış aylarında da 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek uygulamanın sadece hafta sonları için geçerli olacağı bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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