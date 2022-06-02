Diyarbakır'da gaz kaçağından ocak alev aldı; kıyafetleri yanan 2 kişi yaralandı - Haberler

DİYARBAKIR'da, 3 katlı binanın birinci katında gaz kaçağından alev alan ocak nedeniyle kıyafeti yanan 2 yabancı uyruklu kişi hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 214. Sokak içerisinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Mutfaktaki gaz kaçağı nedeniyle alev alan ocaktan kıyafeti yanmayan başlayan ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişiye, evdeki diğer kişi yardım etmeye çalıştı. Yaşanan panikle o kişinin de kıyafeti yanmaya başladı. Bağrışmalar üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Eve giden komşular, 2 kişinin kıyafetlerinin yanık olduğunu gördü. Ayaklarında hafif yanık bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Evde yapılan incelemede herhangi bir maddi hasarın olmadığı belirtildi.