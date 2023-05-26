Diyarbakır'da Galeria Sitesi enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

DİYARBAKIR'da Yenişehir ilçesinde 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkılan diğer 3 bloku da kontrollü olarak yıkılan Galeria Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Çevrede yaşayanlar, 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nden boşalan alana, depremde hayatını kaybedenlerin anısına anıt park yapılmasını istedi. Esnaf Mahmut Babayiğit, 'Buranın park yapılması daha güzel olacaktır. İsminin de 'Galeria Park' olması daha anlamlı olacaktır. O ismi gördüğümüz zaman eski anılarımız aklımıza gelir ve onları unutmayız? dedi.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. Sitede 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 blok kontrollü yıkıldı. Yıkılan sitede yaklaşık 3 buçuk aydır süren enkaz kaldırma çalışmasında sona gelindi. Çevrede yaşayanlar, Galeria Sitesi'nden boşalan alana depremde hayatını kaybedenlerin anısına anıt park yapılmasını istedi.

'PARK YAPILARAK, İSMİNE GALERİA PARK VERİLSİN'

Alanda parkın yapılarak 'Galeria Park' ismi verilmesini isteyen esnaf Mahmut Babayiğit, 'Yetkililer burayı ya park yapsın ya da devletin bir kurumu için değerlendirilmesi gerekiliyor. Bence park yapılması daha güzel olacaktır. Hatta park yapılacaksa isminin de Galeria Park olması daha anlamlı olacaktır. O ismi gördüğümüz zaman eski anılarımız aklımıza gelir ve onları unutmayız' diye konuştu.

'YEŞİL ALAN YAPILIRSA TOPLUMA DAHA FAYDALI OLACAK'

Enkazın biran önce kaldırılması gerekildiği belirten avukat Melikşah Ataş ise şöyle konuştu'Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza öncellikle Allah'tan rahmet diliyorum. Benim avukatlık bürom buradadır. Trafik şeridi burada yapılan kazıdan dolayı tek şeride dönüşmüş durumda. Biz kendi arabamızla büromuza dahi gelemiyoruz. Ben müvekkillerimi almak için ya adliyenin oraya kadar gidiyorum ya da belediyenin olduğu tarafa kadar gitmek zorundayım. Buradaki kazı görüntü kirliliğine sebep veriyor ve en kısa sürede toparlanması gerekiyor. Yolunda faaliyete geçmesi gerekiyor. Buranın halen enkaz halinde olması psikolojimizi bozuyor. Burası Diyarbakır'ın en değerli noktalarından bir yer. Yeşil alan olarak değerlendirilmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Topluma daha faydalı olacağını düşünüyorum? ifadelerini kullandı.Esnaf Muhammed Delil Süner, siteden kalan boş alanı görünce üzüldüklerini ifade ederek, şunları söyledi'Burası Diyarbakır'ın ilk göz ağrısı. Galeria ilk geldiğimiz ve çocukluğumuzun alışveriş merkeziydi. İnsanların daha elverişli kullanabileceği yeşil bir alan olsun. Burada da deprem olduğu için esnaflarda durgunluk var. İnsanlar ekonomik yönden zaten perişan durumda. Buranın halini böyle görünce biz üzülüyoruz, psikolojimiz bozuluyor. Ben buradan geçtikçe, buraya baktığımda üzülüyorum. Lütfen bu enkaz biran önce kaldırılsın. Hemen ilerde Diyarbakır'ın çok güzel manzaraları var. Enkazdan dolayı buradan geçemiyoruz. Lütfen biran önce buraya bir el atılsın. Buranın bitmesi Diyarbakır halkını çok mutlu edecektir. Dağkapı Meydanı'ndan Ofis semtine kadar park ve yeşillik alan yok. Buranın yeşil alan olması çok güzel olacaktır.?(DHA)