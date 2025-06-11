Diyarbakır'da Galeria İş Merkezi'nin Dönüşümünde İlk Kepçe Vuruldu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria İş Merkezi'nin dönüşüm sürecinde ilk kepçe vurulmaya başlandı.

Diyarbakır'da 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria İş Merkezi'nin dönüşümünde ilk kepçe vuruldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria İş Merkezi'nin yerinde dönüşümünde ilk kepçe vuruldu.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 4 bloklu Galeria İş Merkezi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Alt kısımları iş yeri, üstleri daire olan iş merkezinin bir bloğu depremde yıkılarak 89 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem sonrası hak sahipleri, "Galeria Mülk Sahipleri Platformu"nu kurarak yaptıkları toplantılar sonrası büyük çoğunluğunun talebiyle yerinde dönüşüm kararı aldı. Karar sonrası başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne verilen dilekçe ve ilgili kurumların onayıyla yerinde dönüşüm için analizler sonrası iş makinaları girerek ilk kepçe vuruldu.

Alandan kamyonlarla hafriyat çıkartma süreci başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Güncel
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