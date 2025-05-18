Diyarbakır'da Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamasında Gerginlik

DİYARBAKIR'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde toplanan taraftarlarla, kutlama yapılmasını istemeyen kalabalık bir grup arasında çıkan gerginliği araya giren polis önledi.

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları Türkiye'nin dört bir yanında sokağa döküldü. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde şampiyonluğu kutlamak isteyen Galatasaray taraftarlarıyla, kutlama yapılmasını istemeyen kalabalık bir grup arasında gerginlik yaşandı. Bölgede olay çıkma ihtimaline karşı hazır tutulan çevik kuvvet ekipleri, müdahale ederek olayların büyümesini önledi.