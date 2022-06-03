Diyarbakır'da futbol turnuvası düzenlendi - Haberler

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Diyarbakır'da futbol turnuvası düzenlendi

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
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Diyarbakır'da futbol turnuvası düzenlendi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları Başkanlığı "Birlikte Güzeliz" sloganıyla futbol turnuvası düzenledi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları Başkanlığı "Birlikte Güzeliz" sloganıyla futbol turnuvası düzenledi.

İl Gençlik Kolları Başkanlığınca yapılan açıklamada, yaklaşık 80 takımın mücadele edeceği turnuvanın amacının kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 merkez ilçeyi kapsayan futbol turnuvamızı dün itibariyle başlattık. Merkez ilçelerimizde yaklaşık 80 takımının müracaat ettiği turnuvamızda ter döken tüm takımlarımızı şimdiden kutluyoruz. Turnuvayı düzenlememizin amacı, genç kardeşlerimizle tanışıp kardeşlik bağının daha çok pekişmesidir. Aydınlık bir geleceğin inşa edilmesi, toplumsal duyarlılığa sahip, zihinsel ve bedensel anlamda sağlıklı bir gençliğin yetişmesi adına sosyal ve kültürel çalışmalarımıza devam edeceğiz."

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

gençlik Futbol Güncel Haberler

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