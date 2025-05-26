Diyarbakır'da Fuhuş Şebekesine Operasyon: 48 Şüpheliye Cezai İşlem

Diyarbakır'da Fuhuş Şebekesine Operasyon: 48 Şüpheliye Cezai İşlem
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Diyarbakır'da Fuhuş Şebekesine Operasyon: 48 Şüpheliye Cezai İşlem
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Diyarbakır'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, fuhuş şebekesiyle bağlantılı 48 kişiye toplamda 1 milyon 152 bin lira idari para cezası uygulandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 6 mağdur kurtarıldı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince, fuhuş şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 48 şüpheliye 1 milyon 152 bin lira idari para cezası uygulandı, gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından aynı adreslerde birlikte yaşadıkları kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükledikleri belirlenen yapıya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Pandora" adı verilen operasyon düzenlendi.

Polisleri "Beybi", müşterileri "Koli" şeklinde kodladılar, renkli peruklar kulladılar

Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında belirdikleri şüphelilerin, kendi aralarında, şifreli konuşmalar yaptıklarını, polisler için "Beybi", müşteriler için ise "Koli" tabirini kullandıklarını, şüpheli ve mağdurların buluşmaya renkli peruklar takarak gittiklerini tespit etti.

Mağdurları, "fuhuş yapmadıkları takdirde kimlik bilgileri ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit ettikleri" de belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 mağdur kurtulurken, suç işledikleri tespit edilen 48 kişiye 1 milyon 152 bin lira idari para cezası uygulandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini", "şantaj", "tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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