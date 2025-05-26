Diyarbakır'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
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Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, 6 mağdur kurtarıldı. Operasyonda 48 kişiye toplam 1 milyon 152 bin lira idari para cezası kesildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince aynı ikametlerde birlikte yaşadıkları kişileri fuhuşa zorladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Mağdurları, kimlik bilgilerini ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit ederek fuhuş yaptırdıkları tespit edilen kişilere yönelik "Pandora" adıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 mağdur kurtarıldı, 6 şüpheli yakalandı.

Ayrıca 48 kişiye toplam 1 milyon 152 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, şantaj ve tehdit" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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