Diyarbakır'da fırtına ve sağanak; 1 ölü (4)

KULP İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİDiyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu.

KULP İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Diyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı yollar suyun getirdiği toprakla çamurlaşırken, ev ve ahırları su bastı. Sağanağın ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle bahçelerde hasar meydana geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapılarak, "Kulp ilçemizde 19 Kasım tarihinde yaşanan yoğun yağış nedeni ile ilçemiz okullarından Aygün ilköğretim okulunda eğitim ve öğretime 20 Kasım tarihinde olacak şekilde, ilçe hıfzıssıhha kararı gereği bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan Hazro ilçesinde yağış nedeniyle debisi yükselen Hazro Vadi Deresi, bitişiğindeki Hürriyet Mahallesi Şehitlik Caddesi'ne taştı. Taşkın nedeniyle trafiğe kapanan yolda, belediye ekiplerince temizlik çalışmaları başlatıldı.

Seyfettin EKEN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,