Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

Diyarbakır'da Firari İki Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da Firari İki Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ve Yenişehir ilçelerinde, çeşitli suçlardan aranmakta olan iki hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, kasten öldürme ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından hapis cezası almıştı.

Diyarbakır'ın Ergani ve merkez Yenişehir ilçelerinde firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ergani ve Yenişehir İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "Kasten öldürme", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Kasten yaralama" suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. ile "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'nin Ergani ve Yenişehir ilçelerinde olduğu bilgisini aldı.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.???????

M.P. ve K.K, jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
img

Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
img

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
img

Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Sema Aydemir'in düşmanıyla Survivor'da karşılaştığı o an!
Sema Aydemir'in düşmanıyla Survivor'da karşılaştığı o an!
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü

Son Dakika Haberleri

2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu? DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? POLİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek başkomiser ve polis maaşı ne kadar oldu? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu? AVUKAT MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek avukat maaşları ne kadar oldu? Avukat güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.