Diyarbakır'da Firari Hükümlüler Yakalandı

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Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Hükümlülerden biri uyuşturucu ticareti suçundan 25 yıl, diğeri ise 20 yıl ceza almıştı.

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Lice'de, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan M.B. ile Bağlar'da hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan M.B. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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