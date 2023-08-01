Diyarbakır'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Operasyon sonucunda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç ile kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 31 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Y yakalandı. Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç ile "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 31 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Y, operasyonla yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.