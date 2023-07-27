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Diyarbakır'da firari hükümlüler yakalandı

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Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 19 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. ve "silahlı yağma" suçundan hakkında 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandı. 2 hükümlü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Diyarbakır JASAT Güncel Haberler

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