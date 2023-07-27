Diyarbakır'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, uyuşturucu ticareti ve silahlı yağma suçlarından aranan M.P. ve M.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. ile "silahlı yağma" suçundan hakkında 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.