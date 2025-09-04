Haberler

Diyarbakır'da Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hakkında 28 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'kasten öldürme' ile 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından aranan Ö.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hakkında 28 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından hakkında 28 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Takibe alınan Ö.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
