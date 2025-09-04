Diyarbakır'da Firari Hükümlü Yakalandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hakkında 28 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'kasten öldürme' ile 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından aranan Ö.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından hakkında 28 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Takibe alınan Ö.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel