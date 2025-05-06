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Diyarbakır'da Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da Firari Hükümlü Yakalandı
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Diyarbakır'da hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, nitelikli suçlardan arandığı öğrenildi ve cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır'da hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "parada sahtecilik", "basit yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "suç eşyasını satın almak veya kabul etmek" suçlarından 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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