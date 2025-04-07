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Diyarbakır'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Çınar ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan M.Ö. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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