Diyarbakır'da Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.