Diyarbakır'da Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Bağlar Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.