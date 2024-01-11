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Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

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Diyarbakır'da yapılan bir uygulamada hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince merkez Yenişehir ilçesinde yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan M.A'ya (32) GBT sorgusu yapıldı.

Yapılan sorgulamada, M.A'nın Kayseri, Konya ve Aksaray Ağır Ceza İlamat Masasınca "dolandırıcılık", Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "hırsızlık", Diyarbakır Asliye Ceza İlamat Masasınca ise "basit "yaralama" suçlarından toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yakalanan hükümlünün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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