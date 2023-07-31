Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl ve Hani İlçe Jandarma Komutanlığınca hakkında aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan titiz çalışmalar sonucunda; "örgüte bilerek isteyerek yardım etme ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G., icra edilen operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR