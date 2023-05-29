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Diyarbakır'da Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Diyarbakır'da hakkında 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da hakkında 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Eğil ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. ??

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır Operasyon JASAT Güncel Haberler

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