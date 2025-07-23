Diyarbakır'da Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, "kasten öldürme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E, ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.