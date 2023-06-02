Diyarbakır'da firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır'da 10 yıl 102 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da 10 yıl 102 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar sonucunda "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 102 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., icra edilen operasyonla yakalandı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR