Diyarbakır'da Firari Hükümlü Avı: 65 Kişi Yakalandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 65 firari hükümlü Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin koordinesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ve diğer suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile 15- 21 Eylül 2025 tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Açıklamada, aralarında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan 65 firari hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Hükümlüler jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.