Diyarbakır'da Firari Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Diyarbakır'da durdurulan bir araçta gözaltına alınan iki şüpheliden firari cinayet zanlısı tutuklandı.

Diyarbakır'da durdurulan bir araçta gözaltına alınan iki şüpheliden firari cinayet zanlısı tutuklandı.

Valilikten bildirilen açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ve merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'nca; yol kontrol ve arama noktasında, Diyarbakır istikametinde seyir halinde bulunan bir araç durduruldu.

Araç içeriside bulunan iki şahsın yapılan kimlik sorgusunda T.T. isimli şahsın "kasten adam öldürme" suçundan arandığı tespit edildi. T.T. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan B.M.'nin üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 13 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındığı, yakalanan şüphelilerden T.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. - DİYARBAKIR