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Diyarbakır'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Diyarbakır'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.

Diyarbakır'da 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Firari hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

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