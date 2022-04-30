DİYARBAKIR - Kesinleşen hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da haklarında 3 yıldan 19 yıla kadar değişen oranlarda kesinleşen hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Yenişehir ilçesinde aranan hükümlülere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda "yağma, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından haklarında 3 yıldan 19 yıla kadar değişen oranlarda kesinleşen hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü gözaltına alındı.

Yapılan ev aramasında tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Güncel