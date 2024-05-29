Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 'Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi' Paneli Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi' paneli gerçekleştirildi. Panelde, kadınların toplumun vazgeçilmez unsuru olduğu ve eğitimin önemine vurgu yapıldı.

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan İl Müdürü Aydın Polat, kadınların, ailenin ve toplumun vazgeçilmez unsuru, gelecek nesillerin yetişmesinde de merkezi bir role sahip olduğunu söyledi.

Polat, kadınların hak ettiği üstün kıymeti görmesi, kalkınmaya ivme kazandırması için eğitimin vazgeçilmez bir unsur olduğunu dile getirerek, "Kadın erkek fırsat eşitliği doğrultusunda kadınlara yönelik ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılması ve kadınların güçlenmesi öncelikli hedefimizdir. Çünkü biliyoruz ki; milletimizin en güçlü kalesi aile, bu kalenin en güçlü neferi de kuşkusuz kadınlarımızdır." dedi.

Polat, 30'u aşkın kadın kooperatifinin de destekçisi olduklarını sözlerine ekledi.

Panel, sosyolog, iş uzmanı, mikro kredi uzmanı ile sosyal sigortalar kurumu görevlilerince yapılan sunumlarla sona erdi.

Panele, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) bünyesinde çalışan kadınlar, aile destek merkezinden hizmet alan kadınlar ile kadın kooperatifi yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Kadın Ekonomi Güncel Haberler

TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

Bakmadan Geçme

Rekabet Kurumu'ndan beyaz et firmalarına ceza! Hangi firmalar ceza aldı, neden ceza aldılar? Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? İlk Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi? #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Avrupa'da sokak hayvanları ne yapılıyor? Avrupa'da köpek sorunu nasıl çözüldü? 30 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 30 Mayıs burç yorumları nedir? Gülşah Çomoğlu hangi dizilerde oynadı? Gülşah Çomoğlu hangi filmlerde, projelerde yer aldı? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Yeni müfredatta matematik dersi seçmeli mi olacak? Hangi sınıflarda seçmeli olacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta? Gülşah Çomoğlu öldü mü, neden öldü? Gülşah Çomoğlu ne kanseri, hastalığı nedir? Dezenflasyon nedir? Dezenflasyon olursa ne olur?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title