Diyarbakır'da Filistin'e Destek İçin Basın Açıklaması

Diyarbakır'da Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen katılımcılar, sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Recep Doğru, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu saygıyla selamladıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkisini dile getiren Doğru, "İnsanlık onurunu yüklenen Küresel Sumud Filosu Gazze için yola çıkmıştır. Bu filo vicdanın, hakkın, cesaretin ve mazlumların safında yer almanın şerefine nail olmuştur. Direniş filosu zalimlerin karşısında dik durma, despotların zulmüne son verme, direnişin safında yer alma hareketidir." dedi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce sivilin de yaralandığını belirten Doğru, "Küresel Sumud Filosu Gazze'nin sesine ses, nefesine nefes olmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.