Diyarbakır'da Fide Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

Diyarbakır'da Fide Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı
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Diyarbakır'da Türk Kızılay Sur Şubesinin düzenlediği 'Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi' kapsamında kursu başarıyla tamamlayan 150 kursiyerden 100'üne sertifikaları verildi. Proje, kadın ve gençlere yönelik sebze fidesi yetiştiriciliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Diyarbakır'da, Türk Kızılay Sur Şubesince hayata geçirilen "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi" kapsamında düzenlenen kursa katılanlara sertifikaları törenle verildi.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında Sur Halk Eğitimi Merkezi ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) ile kadın ve gençlere yönelik sebze fidesi yetiştiriciliği kursu düzenlediklerini anımsattı.

Projeyle vatandaşların tarımsal üretim süreçlerine katılımını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Sönmez, kadın ve gençlere yönelik projelere ağırlık vereceklerini kaydetti.

Sönmez, şubelerinde düzenledikleri törenle kursu başarıyla tamamlayan 150 kursiyerden 100'üne sertifika verdiklerini belirtti.

Törene, Sur Kaymakamı Asım Solak, GAPUTAEM Müdürü Kudret Berekatoğlu, Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel, Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan İkrim ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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