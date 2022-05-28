Diyarbakır'da "Fetih 639 Bisiklet Turu" düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da "Fetih 639 Bisiklet Turu" düzenlendi

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
Diyarbakır'da 'Fetih 639 Bisiklet Turu' düzenlendi

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1383'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte "Fetih 639 Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1383'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte "Fetih 639 Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen bisiklet turunda, gençler merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75'ten Sur ilçesindeki Fatih Paşa Camisi'ne kadar pedal çevirdi.

Vali Ali İhsan Su, bisiklet turu öncesinde yaptığı açıklamada, "Fetih Haftası" kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turun bisiklet sporunun yaygınlaşmasına katkı sunacağını belirten Su, vatandaşları sağlık için bisiklet kullanmaya davet etti.

Kentin bisiklet sporuna uygun arazisi olduğunu belirten Su, bisiklet yollarının da vatandaşların bisiklet kullanımını kolaylaştıracağını kaydetti.

Sporculara başarılar dileyen Su, "Fetih 639 Bisiklet Turu"nun hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title