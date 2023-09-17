Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak 3 kişinin ölümüne neden oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Ergani ilçesi Karaburçak Mahallesi Diyarbakır istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Askan yönetimindeki 06 CRD 074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada, 17 yaşındaki Mert Keser, Murat Keser ve sürücü Serkan Askan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.