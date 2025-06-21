Diyarbakır'da Fare Yavru Kediye Saldırdı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir fare, alışılmışın dışında bir davranış sergileyerek yavru bir kediye saldırdı. Görüntülerde kedinin fareden korktuğu, farenin ise cesurca kedinin üzerine zıpladığı anlar kaydedildi.

Diyarbakır'da ezber bozan görüntü: fare yavru kediye saldırdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, hayvanlar aleminde eşine az rastlanır bir an yaşandı. Kediye saldıran fare hem şaşırttı hem de güldürdü.

Kayapınar ilçesinde bulunan Diclekent Mahallesi'nde kaydedilen ilginç görüntüler eşine az rastlanır cinsten. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir farenin yavru kediye saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kedinin fareden korktuğu ve geri çekildiği, farenin ise cesur bir şekilde kedinin üzerine zıpladığı görülüyor.

Alışılmışın dışındaki görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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