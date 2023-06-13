Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı 'evlat nöbeti'ne bir aile daha katıldı. Çocuklarının kandırılarak terör örgütü PKK'ya götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1380'inci gününde devam ediyor.

Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı "evlat nöbeti"ne bir aile daha katıldı.

Çocuklarının kandırılarak terör örgütü PKK'ya götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1380'inci gününde devam ediyor.

Her gün HDP il binası önüne gelip, burada oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışan annelere bir aile daha destek verdi. Böylelikle aile sayısı 360'a yükseldi.

Kardeşinin Batman'da 8 yıl önce 17 yaşındayken kandırılıp dağa kaçırıldığını anlatan İhsan Kavak, kardeşi Mehmet'e kavuşma ümidiyle oturma eylemine katıldığını söyledi.

Kardeşine "Annem, babam herkes senin yolunu gözlüyor, hiç korkma gel" diye çağrıda bulunan Kavak, "Lise 2'nci sınıf öğrencisiyken 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırıldı. Annem, babam ve en çok sevdiği yeğeni, Mehmet'in geri gelmesini istiyor. Hiç korkmadan güvenlik güçlerine teslim olabilirsin, devlete teslim ol" dedi.