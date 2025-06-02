Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 384'e yükseldi

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 384'e yükseldi
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DİYARBAKIR'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 1992 yılında 16 yaşındayken Adana'da kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Murat için gelen Mehmet Katacan'ın katılımıyla 384'e yükseldi.

DİYARBAKIR'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 1992 yılında 16 yaşındayken Adana'da kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Murat için gelen Mehmet Katacan'ın katılımıyla 384'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 2 bin 100 gündür sürdürülen eylemde, bugüne kadar 61 aile çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetindeki aile sayısı, 1992 yılında 16 yaşındayken Adana'da kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Murat için gelen Mehmet Karacan'ın katılımıyla 384'e yükseldi.

'1 YIL SONRA KAÇIRILDIĞINI ÖĞRENDİK'

Oğlu Murat'ın kaybolduktan 1 yıl sonra gelen zarftaki mektupla, kandırılıp dağa kaçırıldığını öğrendiklerini belirten Mehmet Karacan, "Oğlum Adana'da 1992'de kayboldu gitti. Sabah işe gitti, bir daha dönmedi. Dönmeyince biz de merak ettik. Ben de 2-3 gün sonra gittim, Adana'daki savcılığa dilekçe verdim. Dedim, 'Benim oğlum kaybolmuş, bulun' diye. Bir türlü çıkmadı. Aradım, aradım bulamadım. İşte şimdi açılım olmuş, Allah razı olsun bu açılımı çıkaranlara. İnşallah faydalı olur. Herkesin çocuğu evine gelsin. Asker olsun, polis olsun, korucu olsun, kim olursa olsun kimse ölmesin, istemiyoruz. Bu memleketimizde kan dökülmesin artık. Allah razı olsun kim katkıda bulunuyorsa bu açılım için. Murat oğlum bir an önce gel eve. Ben seni merak ediyorum. Ben de annen de hastayız. Gel eve. 1993'te öğrendik. Birisi bir gün bir araya geldi kapıya bana bir mektup verdi. Kağıt, zarf. Baktım yazıyor, diyor, 'Anne ben Siirt'teyim. Falan köydeyim, gel' diye. Annesi gitti 2-3 gün aradı, bulamadı onu. Bulamayınca geldi eve. Oğlumun hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Bu memleket hepimize yeter. Hepimiz bu memleketin evladıyız. Benim rahmetli dedemin kardeşi 21 yaşındaydı. Çanakkale'ye gitti orada şehit oldu, oradadır. Karısı o dönem 6 aylık gebeydi. Bıraktı gitti, vatan için gitti" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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