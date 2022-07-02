Diyarbakır'da evlat nöbetindeki 2 aile daha evladına kavuştu - Haberler

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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki 2 aile daha evladına kavuştu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki 2 aile daha evladına kavuştu (1)[12: 58, 02.07.2022] Gamze DHA yurt: Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Tutmuş ve Akdemir ailesi terör örgütü PKK'dan ikna çalışmaları sonucu kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan çocuklar Merve Akdemir...

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki 2 aile daha evladına kavuştu (1)

[12: 58, 02.07.2022] Gamze DHA yurt: Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Tutmuş ve Akdemir ailesi terör örgütü PKK'dan ikna çalışmaları sonucu kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan çocuklar Merve Akdemir ile Abdurrahim Tutmuş'a kavuştu.

diyarbakır (dha)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır DHA Güncel Haberler

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