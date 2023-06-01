Diyarbakır'da Evlat Nöbetinde Bir Kavuşma Daha

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan Akdaş ailesi, jandarma ve emniyetin ikna çabası sonucu Habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim olan oğulları Mehmet Akdaş (28) ile buluşturuldu.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan Akdaş ailesi, jandarma ve emniyetin ikna çabası sonucu Habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim olan oğulları Mehmet Akdaş (28) ile buluşturuldu.