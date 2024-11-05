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Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Tutan Aile Sayısı 379'a Yükseldi

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Tutan Aile Sayısı 379'a Yükseldi
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Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 2 yeni katılımla 379'a ulaştı. PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan beri burada bekleyişlerini sürdürüyor. Kanser hastası bir anne, oğlunun geri verilmesi için yalvararak yardım istedi.

DİYARBAKIR'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 2 ailenin daha katılımı ile 379'a çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1891 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 56 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetine; geçen yıl çalışmak için gittiği Hollanda'dan kaçırılan oğlu Vural Işıklı için Ankara'dan gelen Nilüfer Polat ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden 2013 yılında 17 yaşında kaçırılan kız çocuğu R.N.'nin ablası A.A. da katıldı. Ailelerin katılımı ile evlat nöbeti tutan aile sayısı 379'a çıktı.

'SON NEFESLERİMDE ÇOCUĞUMU GÖRMEK İSTİYORUM'

Kanser hastası olduğunu belirten Nilüfer Polat, oğlunun 20 yaşında kaçırıldığını belirterek, "Benim oğlum yurt dışındaydı. Çocuğumdan 13 aydır haber alamıyorum. Çocuğum onların elinde. Evladımı versinler. Çocuğumdan başka hiçbir şey istemiyorum. Yalvarıyorum, oğlum beni görsün, sesimi duysun. 4'üncü evre kanser hastasıyım. Son nefeslerimde çocuğumu görmek istiyorum. Belki 1, belki 1,5 ay yaşayacağım" dedi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK - Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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