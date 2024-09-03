Diyarbakır'da evlat nöbeti 6. yılında devam ediyor

DİYARBAKIR'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi, 6'ncı yılında devam ediyor. 376 ailenin dönüşümlü olarak 1828 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 55 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki aileler, 6'ncı yıl dönümünde evlatlarına 'geri dön' çağrısı yaptı.

Kentte, evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 376 ailenin dönüşümlü olarak 1828 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 55 aile, çocuğuna kavuştu. Aileler, evlat nöbetinin 6'ncı yıl dönümünde evlatlarına, 'geri dön' çağrısı yaptı. 2014 yılında 17 yaşındayken, Batman'da PKK tarafından kaçırılan Yunus Yenidoğan'ın annesi Remziye Yenidoğan, oğluna çağrıda bulunarak, "Bugün 6'ncı yıl dönümümüz oldu. Nöbeti bekletmiyor, hepimiz katılıyoruz. Hepimiz nöbet tutuyoruz, biz anneler hep birlikte nöbet tutuyoruz. Birbirimizin sırtını tuttukça çocuklarımız geri dönecek. Ama o yılanlar bırakmıyor, bıraksalar ve yollarından çıksalar gelecekler. O yılanlar çocuklarımızın önünü tuttular, çember yaptılar. Çocuklarımızın üstünden ellerini çeksinler. Onların bize acı çektirmeye ne hakları var? Çocuklarımızı dağa, kuşa, kurda yem etmeye ne hakları var? Biz de herkes gibi çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Bugün 6 sene oldu, biz çocuklarımızın nöbetini tutuyoruz. Artık gözyaşlarımız kurudu. Artık çocuklarımızı görmeden nefes alamıyoruz. Yeter, bu işkenceden bıktık. Ne hakları var bize bunu çektirmeye? Onların da anneleri gelsin burada 6 yıl beklesinler. Hele bir baksınlar, bizi anlasınlar. Ben bütün annelerin adına söylüyorum. Biz hakkımızı onlara helal etmiyoruz. Öbür dünyada, bu dünyada iki elimiz onların yakasında olacak. Allah'a havale ediyoruz. Allah'tan diliyorum onlar maksadına varmasınlar, varmayacaklar da. Kötü insanlar asla maksadına varmazlar. Çünkü bizim çocuklarımız herkes gibi okumak isterler, okumasına engel oldular. Onların ellerine fişek, bomba koydular. Onları kötü insanlar yaptılar. Bizim çocuklarımız kötü doğmadılar. Herkes gibi çocuk doğdular. Günahsız doğdular. Ama çocuklarımız inşallah günah işlemediler, işlemezler de. Benim çocuğum beni seviyorsa, bana değer veriyorsa o yılanların yanında kalmasın. Ben onun annesiyim, ben ona emek verdim, sevdim. Beni seviyorsa annesine, evine geri dönecek" dedi.

'EVLADIM GELDİ, ASKERLİĞİNİ YAPTI, EVLENDİ, ŞU ANDA TORUN BEKLİYORUM'

2017'de 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mustafa için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ve 29 Temmuz 2021'de teslim olan çocuğuna kavuşan Rauf Biçer, "Oğlumu PKK'nın pençesinden söke söke aldım. 5 yılımız bitti, bugün 6'ncı yılımıza girdik. Allah'ın izniyle 5 yıldır bu anne ve babalara destek veriyorum. Bir tek evladımız dağda kalmayana kadar, evlatlarımızı terör örgütünden almadan bu eylemi sonlandırmayacağız. Biz dağda olan evlatlarımıza da sesleniyorum. Benim evladım geldi, askerliğini yaptı, evlendi, şu anda torun bekliyorum. Siz de gelin, anneniz babanız burada hasretle, özlemle sizi bekliyor. Siz de bu 6'ncı yılda annenize babanıza bir müjde vererek güvenlik güçlerimize teslim olun. Bir an önce o dağdan o taştan inin, devletimize teslim olun. Ne bir ceza var size ne bir şey. Direkt annenizin babanızın kucağına düşeceksiniz. 6 yıldır anneniz babanız bu eylemde, bu çadırda hasretle, özlemle sizleri bekliyor, gelin bu hasreti bitirin. Bu 6'ncı yılda anneniz babanıza büyük bir müjde verin" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA / DİYARBAKIR,