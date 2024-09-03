Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da evlat nöbeti 6. yılında devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının geri dönmesini bekleyen ailelerin oturma eylemi 6. yılında devam ediyor. Şu ana kadar 55 aile çocuğuna kavuşurken, diğer aileler de evlatlarına 'geri dön' çağrısı yapıyor.

DİYARBAKIR'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi, 6'ncı yılında devam ediyor. 376 ailenin dönüşümlü olarak 1828 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 55 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki aileler, 6'ncı yıl dönümünde evlatlarına 'geri dön' çağrısı yaptı.

Kentte, evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 376 ailenin dönüşümlü olarak 1828 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 55 aile, çocuğuna kavuştu. Aileler, evlat nöbetinin 6'ncı yıl dönümünde evlatlarına, 'geri dön' çağrısı yaptı. 2014 yılında 17 yaşındayken, Batman'da PKK tarafından kaçırılan Yunus Yenidoğan'ın annesi Remziye Yenidoğan, oğluna çağrıda bulunarak, "Bugün 6'ncı yıl dönümümüz oldu. Nöbeti bekletmiyor, hepimiz katılıyoruz. Hepimiz nöbet tutuyoruz, biz anneler hep birlikte nöbet tutuyoruz. Birbirimizin sırtını tuttukça çocuklarımız geri dönecek. Ama o yılanlar bırakmıyor, bıraksalar ve yollarından çıksalar gelecekler. O yılanlar çocuklarımızın önünü tuttular, çember yaptılar. Çocuklarımızın üstünden ellerini çeksinler. Onların bize acı çektirmeye ne hakları var? Çocuklarımızı dağa, kuşa, kurda yem etmeye ne hakları var? Biz de herkes gibi çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Bugün 6 sene oldu, biz çocuklarımızın nöbetini tutuyoruz. Artık gözyaşlarımız kurudu. Artık çocuklarımızı görmeden nefes alamıyoruz. Yeter, bu işkenceden bıktık. Ne hakları var bize bunu çektirmeye? Onların da anneleri gelsin burada 6 yıl beklesinler. Hele bir baksınlar, bizi anlasınlar. Ben bütün annelerin adına söylüyorum. Biz hakkımızı onlara helal etmiyoruz. Öbür dünyada, bu dünyada iki elimiz onların yakasında olacak. Allah'a havale ediyoruz. Allah'tan diliyorum onlar maksadına varmasınlar, varmayacaklar da. Kötü insanlar asla maksadına varmazlar. Çünkü bizim çocuklarımız herkes gibi okumak isterler, okumasına engel oldular. Onların ellerine fişek, bomba koydular. Onları kötü insanlar yaptılar. Bizim çocuklarımız kötü doğmadılar. Herkes gibi çocuk doğdular. Günahsız doğdular. Ama çocuklarımız inşallah günah işlemediler, işlemezler de. Benim çocuğum beni seviyorsa, bana değer veriyorsa o yılanların yanında kalmasın. Ben onun annesiyim, ben ona emek verdim, sevdim. Beni seviyorsa annesine, evine geri dönecek" dedi.

'EVLADIM GELDİ, ASKERLİĞİNİ YAPTI, EVLENDİ, ŞU ANDA TORUN BEKLİYORUM'

2017'de 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mustafa için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ve 29 Temmuz 2021'de teslim olan çocuğuna kavuşan Rauf Biçer, "Oğlumu PKK'nın pençesinden söke söke aldım. 5 yılımız bitti, bugün 6'ncı yılımıza girdik. Allah'ın izniyle 5 yıldır bu anne ve babalara destek veriyorum. Bir tek evladımız dağda kalmayana kadar, evlatlarımızı terör örgütünden almadan bu eylemi sonlandırmayacağız. Biz dağda olan evlatlarımıza da sesleniyorum. Benim evladım geldi, askerliğini yaptı, evlendi, şu anda torun bekliyorum. Siz de gelin, anneniz babanız burada hasretle, özlemle sizi bekliyor. Siz de bu 6'ncı yılda annenize babanıza bir müjde vererek güvenlik güçlerimize teslim olun. Bir an önce o dağdan o taştan inin, devletimize teslim olun. Ne bir ceza var size ne bir şey. Direkt annenizin babanızın kucağına düşeceksiniz. 6 yıldır anneniz babanız bu eylemde, bu çadırda hasretle, özlemle sizleri bekliyor, gelin bu hasreti bitirin. Bu 6'ncı yılda anneniz babanıza büyük bir müjde verin" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA / DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Politika Güncel Çocuk Terör PKK

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?
title