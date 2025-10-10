Haberler

Diyarbakır'da Evde Yangın: İki Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evin çatısında bulunan odunların tutuşması sonucu çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde tek katlı evin çatı damında bulunan odunlar, alev alarak yandı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 217'nci Sokak'taki tek katlı bir evin damında meydana geldi. Damda istiflenen odunlar, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 kişi ise dumandan etkilendi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA

Haber: Gıyasettin TETİK-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
