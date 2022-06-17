Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ölü ele geçirilen iki teröristten birinin Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı bildirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ölü ele geçirilen iki teröristten birinin Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü programında duyurduğu, Diyarbakır'da iki teröristin etkisiz hale getirildiği haberine ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı. Açıklamada, bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando operasyon birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 Operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada biri turuncu kategoride iki bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla ölü ele geçirildiği belirtildi. Bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı. AA / Esin Işık - Güncel Süleyman Soylu Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

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