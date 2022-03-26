Diyarbakır'da etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı - Haberler

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Diyarbakır'da etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Diyarbakır'da etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı

DİYARBAKIR'da, Valilik ve Kaymakamlık izni dışındaki her türlü açık ve kapalı alandaki etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı.

DİYARBAKIR'da, Valilik ve Kaymakamlık izni dışındaki her türlü açık ve kapalı alandaki etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kent sınırları içerisinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü açık ve kapalı alan eylem ve etkinliklerin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi), diğer illerden katılımlarla birlikte, 04.04.2022 saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaymakamlık, Kamu, Güncel, Haberler

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