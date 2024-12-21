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Diyarbakır'da Etkili Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Diyarbakır'da Etkili Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
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Diyarbakır'da geceden beri etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini düşürdü ve trafik ekipleri uyarılarda bulundu. Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde de aksama yaşandı. Ancak sis, kentin tarihi yerlerinde güzel görüntüler oluşturdu.

Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Kentte, geceden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

Sis nedeniyle trafik ekipleri de kara yollarında önlem aldı. Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde de aksama yaşandı.

Bu arada sis, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yer aldığı merkez Sur ilçesindeki İçkale yerleşkesi, Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları'nda güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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