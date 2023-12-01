Diyarbakır'da hava sıcaklarının düşmesiyle sabah saatlerinde etkili olan sis, tarihi surlar, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü gibi mekanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sürücüler zor anlar yaşarken, fotoğraf çekmek isteyenler eşsiz manzaraya tanıklık etti.

Diyarbakır'da etkili olan sis, On Gözlü Köprü'de kartpostallık görüntüler oluşturdu

Diyarbakır'da etkili olan sis, On Gözlü Köprü'de kartpostallık görüntüler oluşturdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hava sıcaklarının 3 dereceye kadar düşmesiyle sabah saatlerinde etkili olan sis, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi surlar, Hevsel Bahçeleri, miras alanının parçası olan On Gözlü Köprü gibi mekanlarda kartpostallık görüntü oluşturdu.

Diyarbakır'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, görüş mesafesinin zaman zaman 15 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte olanlar hızlarını düşürüp dörtlülerin yakarak ilerlerken, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi surlar, Hevsel Bahçeleri, miras alanının parçası olan On Gözlü Köprü gibi mekanlar sisten kayboldu. Kartpostallık görüntü eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyenler ise eşsiz manzaraya tanıklık etti.

Mersin'den turistik gezi için Diyarbakır'a gelen Resul Memiş, sabahın ilk ışıklarında arkadaşıyla tarihi On Gözlü Köprü'de fotoğraf çektiklerini belirtti.

Diyarbakır'daki tarihi yapıların kendisinde hayranlık bıraktığını söyleyen Memiş, "Sabahın ilk ışıklarında, sisli havada arkadaşımla tarihi On Gözlü Köprü'ye geldik. Buradaki sisli havanın güzelliğini kaçırmayıp fotoğraf çektik. Diyarbakır'a ilk defa geliyorum ve çok güzel buldum. Öğle saatlerinde de ciğer yemeğimi yiyip Mersin'e geri döneceğim. Mersin'de de böyle tarihi yerler var ama buranın yapıları hayranlık bırakıyor" dedi.