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Diyarbakır'da Etkili Kar Yağışı

Diyarbakır'da Etkili Kar Yağışı
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Diyarbakır'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il merkezini ve çevre ilçeleri beyaza bürüdü. Meteoroloji, yağışların yarın da devam edeceğini ve cuma günü bölgeden çıkacağını bildirdi. Kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu.

Akşam saatlerinde il merkezinde etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı kent merkezinin yanı sıra Ergani, Çermik, Çüngüş, Hani, Lice, Kulp, Kocaköy ve Hazro ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Karla karışık yağmur ve kar yağışının yarın da devam etmesi, cuma günü sabah saatlerinden sonra bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Diyarbakır-Siverek kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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