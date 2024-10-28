Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Eski Eşini Tabancayla Vurarak Öldüren Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Eski Eşini Tabancayla Vurarak Öldüren Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı Evin Demirtaş'ı sokakta vurarak öldüren Abdullah Şeyhmusoğlu, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Evin Demirtaş'ı (47), sokakta tabancayla vurarak öldüren Abdullah Şeyhmusoğlu (70) yakalandı. Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 22 Ekim akşamı Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Şeyhmusoğlu ile Evin Demirtaş bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. Şeyhmusoğlu, barışma teklifini kabul etmeyen Demirtaş'ı takip etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı. Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan Şeyhmusoğlu, Demirtaş'ı görünce yaklaşıp yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Silahı fark eden Demirtaş, kaçmaya çalıştı. Şeyhmusoğlu, peşine düştüğü Demirtaş'ı art arda ateş ederek vurdu. Abdullah Şeyhmusoğlu kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Evin Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi.

Öte yandan, Abdullah Şeyhmusoğlu'nun kıraathanede beklediği ve Demirtaş'a peş peşe ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Şeyhmusoğlu'nu olayda kullandığı tabancayla saklandığı arkadaşının evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şeyhmusoğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Politika Güvenlik Cinayet 3-sayfa Güncel Polis Hukuk Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı

Kıran kırana maçta tek gol var! Tempo inanılmaz

 Şırnak'ta 7 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bir ilimizde dikkat çeken karar! Tüm giriş çıkışlar yasaklandı
İstanbul Havalimanı'nda kadın polis, silahla canına kıydı

Kadın polis, İstanbul Havalimanı'nda canına kıydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi? John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim? Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi? Ural Kaspar kimdir? Ural Kaspar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İp TV izlemek suç mu, kaçak maç izlemek suç mu, hapis cezası var mı? Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.